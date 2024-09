Roma, i Friedkin ufficializzano l'acquisto dell'Everton

Raggiunto l'accordo con per l'acquisizione delle quote di maggioranza del club inglese. La conferma è arrivata dalla stessa società di Premier League con una nota sul proprio sito

Adesso è ufficiale: il Friedkin Group, già proprietario della Roma, ha raggiunto un accordo con la Blue Heaven Holdings per l'acquisizione delle quote di maggioranza del club inglese dell'Everton. Lo ha confermato la stessa società di Premier League in una nota sul proprio sito. "La transazione è soggetta all'approvazione della Premier, della Football Association e della Financial Conduct Authority", spiega il comunicato, mentre arrivano già le prime parole del Friedkin Group: "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questa iconica squadra di calcio. Siamo concentrati sull'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per completare la transazione"