Serie A, Atalanta-Como 2-3: prima vittoria in campionato per Fabregas

La quinta giornata di campionato si è chiusa con la sconfitta dei ragazzi di Gasperini: partiti bene nel primo tempo non sono poi riusciti a contenere gli avversari, accorciando lo svantaggio in extremis al 99'

La quinta giornata di Serie A si è chiusa con la sconfitta per 3 a 2 dell’Atalanta contro il Como: per la squadra di Fabregas è la prima vittoria in campionato. La partita era in programma a Bergamo lunedì sera, ma è stata rimandata a oggi a causa del maltempo. Questo turno di campionato si era aperto venerdì con le vittorie dell’Empoli a Cagliari e del Torino a Verona. Sabato Venezia-Genoa è finita 2-0, Juventus-Napoli 0-0 e Lecce-Parma 2-2. Domenica la Fiorentina ha vinto 2-1 contro la Lazio, il Bologna 2-1 a Monza, la Roma 3-0 contro l’Udinese e, infine, il Milan ha battuto 2-1 l’Inter nel derby (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).