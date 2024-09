Serie A, Venezia-Genoa 2-0. Ora in campo Juventus-Napoli 0-0. LIVE

Venezia-Genoa, la cronaca della partita

Inizio equilibrato al Penzo, il Genoa prova a fare la partita ma i padroni di casa crescono con il passare dei minuti. Occasioni per Oristanio e Busio. Tra i liguri la chance migliore è per Vitinha ma la prima frazione si chiude senza gol. A inizio ripresa grave infortunio per Ruslan Malinovsky. Il centrocampista ucraino del Genoa, in un recupero difensivo, ha girato la caviglia in maniera innaturale. È uscito in barella, tra gli applausi di tutto lo stadio. Al 55esimo Busio viene steso in area da De Winter: è rigore per il Venezia. Gollini però para il penalty a Pohjanpalo. I lagunari trovano il vantaggio al 63esimo: cross di Busio, nessuna tocca e la palla supera la linea. All’85esimo il raddoppio dei padroni di casa: cross di Yeboah per Pohjanpalo che al volo realizza la sua prima rete in questo campionato.

Il tabellino di Venezia-Genoa 2-0 (GLI HIGHLIGHTS)

Gol: nel st 18' Busio, 40' Pohjanpalo

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps (34' st Sverko); Candela, Busio (43' st Crnigoi), Andersen, Zampano; Ellertsson (34' st Doumbia), Oristanio (23' st Yeboah); Pohjanpalo (43' st Gytkjaer). All.: Di Francesco



GENOA: (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vásquez; Sabelli (15' st Zanoli), Badelj, Malinovsky (5' st Pinamonti), Frendrup (35' st Thorsby), Martín; Vitinha, Ekuban (35' st Ekhator). All.: Gilardino

Ammoniti: Yeboah, Svoboda, Pinamonti, De Winter per gioco falloso.