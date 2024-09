Serie A, Fiorentina-Lazio 2-1. Adesso Monza-Bologna. VIDEO

A decidere l'incontro è stata la doppietta su rigore di Gudmundsson. Alle 15 è poi la volta di Monza-Bologna. Alle 18 appuntamento con Roma-Udinese. Attesa per il derby milanese delle 20.45

Prosegue la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/2025: ad aprire le danze è stata la partita delle 12.30 tra Fiorentina e Lazio, terminata 2 a 1. A segnare sono stati Gudmundsson (due volte) per i Viola e Gila per i biancocelesti. A seguire alle ore 15 è in programma Monza-Bologna, mentre alle 18 si sfidano Roma e Udinese. Infine, alle 20.45, il secondo big match della giornata: Inter e Milan si sfidano nel derby di Milano (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).