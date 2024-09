Europa League, Roma-Atletico Bilbao 1-1: gol e highlights

Dopo il successo dei biancocelesti, i giallorossi di Juric chiudono la prima giornata della nuova El con un pareggio in casa: la rete è di Dovbyk. Per i baschi segna Paredes all'85'

Si chiude la prima giornata della nuova Europa League: la Roma pareggia in casa con l'Atletico Bilbao per 1-1. Il 3 ottobre i giallorossi sfideranno gli svedesi dell’Elfsborg. Ieri l’esordio positivo della Lazio: 3-0 sulla Dinamo Kiev ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE ).

La cronaca di Roma-Atletico Bilbao

L’Athletic parte aggressivo e costringe subito i padroni di casa a giocare in difesa per i primi 15 minuti. Poi si passa al contrattacco e le parti si ribaltano. La Roma va sempre più in pressing sui baschi, fino al 32’: Dovbyk la sblocca con un gol di testa su un cross a centro area servito da Angelino. I giallorossi riescono poi a blindare il primo tempo sull'1-0. Una ripresa combattuta arriva quasi alla fine senza colpi di scena, fino all 85': è pareggio su gol di Paredes.

Il tabellino di Roma-Atletico Bilbao 1-1

32' Dovbyk, 41' Paredes

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik (26' st Abdulhamid), Koné (36' st Paredes), Cristante, Angelino; Dybala (1' st Soulé), Baldanzi (18' st Pisilli); Dovbyk (36' st Shomurodov). All.: Juric

ATLETICO BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel (24' st de Marcos), Vivian (35' st Nunez), Paredes, Berchiche; Prados (15' st Herrera), Ruiz De Galarreta; Inaki Williams, Gomez (24' st Berenguer), Alvaro Djalo (15' st Nico William); Guruzeta. All.: Valverde

Ammoniti: Koné, Berchiche, Baldanzi e de Marcos per gioco falloso.