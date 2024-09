Coppa Italia: Cesena, Udinese e Sampdoria agli ottavi: i risultati

I sedicesimi di finale di Coppa Italia sono proseguiti oggi con 3 partite. Nel pomeriggio il Cesena di Mignani ha vinto 1-0 in trasferta sul campo del Pisa allenato da Pippo Inzaghi. A decidere il match è stata la rete di Celia, a segno al 9' del secondo tempo. I romagnoli agli ottavi affronteranno l'Atalanta. L'Udinese ha invece battuto 3-1 la Salernitana: friulani in vantaggio al 20' del primo tempo con Bijol, momentaneo pareggio dei campani al 25' pt con Simy; padroni di casa nuovamente avanti al 44' pt con Lucca su rigore. Poi, nel secondo tempo, il 3-1 firmato Ekkelenkamp. I campani avrebbero la chance di riaprirla ma Torregrossa si fa ipnotizzare da Sava nel rigore assegnato per fallo su Maggiore. Quest'ultimo è stato poi espulso nel recupero per una brutta entrata su Zemura. I bianconeri agli ottavi a dicembre affronteranno l'Inter. In serata la Sampdoria vince ai rigori il derby della Lanterna contro il Genoa. I rossoblù erano andati in vantaggio al minuto 9 con Pinamonti che sfrutta un errore in rinvio di Romagnoli. Nella ripresa il pari doriano all’83esimo con Borini. Si decide tutto ai rigori e la Samp esulta: al prossimo turno se la vedrà con la Roma. In giornata, prima del derby, c’erano stati tafferugli tra tifosi delle due squadre non lontano dallo stadio Ferraris. Gli ultrà si sono fronteggiati tra via del Piano e via Monticelli, vicino allo stadio. I tifosi hanno acceso fumogeni e hanno iniziato a lanciare oggetti gli uni contro gli altri. Sul posto sono poi intervenuti polizia e carabinieri e i tifosi si sono dispersi. Ieri i sedicesimi si erano aperti con le prime tre partite. Il Sassuolo ha vinto 2-0 a Lecce e al prossimo turno affronterà il Milan: a segno Muharemovic e D'Andrea. Successo anche del Cagliari per 1 a 0 sulla Cremonese, grazie alla rete di Lapadula: i sardi agli ottavi giocheranno contro la Juventus. A Torino i granata perdono contro l'Empoli, che al prossimo turno se la vedrà contro la Fiorentina.