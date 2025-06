Edoardo Bove, possibile ritorno in campo: oggi gli esami

Sempre più vicino sembrerebbe il rientro in campo per il calciatore della squadra viola. Dal punto di vista contrattuale dal 1° luglio tornerà a essere un giocatore della Roma, poi si troverà la soluzione ideale: più probabile all'estero che in Italia

In questi primi giorni di calciomercato e di trattative, la notizia che più rincuora è il probabile rientro sul campo di Edoardo Bove, il giocatore della Fiorentina, che il primo dicembre 2024 aveva accusato un grave malore durante la partita contro l'Inter. Gli ultimi esami, svolti negli scorsi giorni hanno dato risultati che lasciano ben sperare e potrebbero consentire a Bove di tornare all'attività agonistica. Si attende infatti l'esito dell'esame per il via libera, previsto per la giornata di oggi. Intanto, dal 1° luglio Bove tornerà contrattualmente a disposizione della Roma, poi si cercherà la soluzione migliore per lui: più probabile una sistemazione all’estero che in Italia, dove ci sono situazioni burocratiche più complesse da superare. Ma nel frattempo il ragazzo ha accolto con emozione la notizia del suo possibile ritorno in campo.