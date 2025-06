Mondiale per club, tabellone e calendario: le partite di Inter e Juve

Conclusa la prima fase dalla manifestazione in corso negli Stati Uniti, si inizia a fare sul serio con gli scontri a eliminazione diretta. Si parte col derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo, le italiane in campo lunedì e martedì, entrambe alle 21. A Charlotte l'Inter affronterà il Fluminese, per la Juve a Miami c'è il Real Madrid

Con le partite di stanotte si è chiusa la prima fase del Mondiale per club negli Stati Uniti. Malgrado la pesante sconfitta per 5-2 col Manchester City, la Juventus di Igor Tudor ha raggiunto gli ottavi di finale già ipotecati alla vigilia assieme all'Inter di Cristian Chivu, vincitrice del proprio girone dopo il successo sul River Plate per 2-0 firmato Pio Esposito e Bastoni. I primi incontri dalla fase a eliminazione diretta sono in programma già nella giornta di sabato 28 giugno, mentre le italiane torneranno nuovamente in campo nelle serate di lunedì 30 e martedì 1 luglio.

Fluminense per l'Inter, c'è il Real per la Juventus

Per primi toccherà ai nerazzurri, che lunedì alle 21 affronteranno a Charlotte i brasiliani del Fluminense, arrivati secondi nel loro raggruppamento alle spalle del Borussia Dortmund. Decisamente più proibitivo l'ostacolo per la Juventus, attesa martedì negli ottavi di finale dal Real Madrid, che ha chiuso il proprio gruppo a 7 punti dopo il netto successo per 3-0 sul Salisburgo. Appuntamento anche in questo caso alle 21 a Miami.