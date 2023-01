1/12 ©Ansa

Oltre 230mila persone hanno partecipato alla processione in onore di Pelé, la leggenda del calcio brasiliano, morto in ospedale giovedì scorso all'età di 82 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. Dopo la veglia funebre c’è stato il corteo per le strade di Santos, la città costiera dello Stato di San Paolo per il cui club ha giocato O Rei

Funerali Pelé: oltre 230mila persone al corteo funebre a Santos, poi tumulazione privata