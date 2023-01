Infantino, polemiche per il selfie davanti alla salma di Pelé

Polemiche per lo scatto del numero uno della Fifa in occasione della veglia funebre dedicata alla leggenda brasiliana. Sui social piovono critiche per un gesto considerato da molti fuori luogo. Lui replica: "Foto chiesta dalla famiglia, costernato per critiche, non farei mai nulla di irrispettoso"

Non bastassero le polemiche seguite allo svolgimento dei Mondiali in Qatar, con annesse dichiarazioni controverse in più di un'occasione, dal Brasile arriva un nuovo scivolone del presidente Fifa Gianni Infantino. Il numero uno del calcio mondiale è stato, infatti, aspramente criticato per essersi concesso un selfie assieme ad altre persone davanti alla salma di Pelé, nel corso della veglia funebre andata in scena a Vila Belmiro per l'icona brasiliana.

Pioggia di critiche sui social

La salma dell'ex fuoriclasse del calcio mondiale, scomparso a 82 anni al termine di una lunga malattia, era stata imbalsamata con un procedimento particolare, sistemata nella bara e preparata per essere accolta dall'abbraccio del popolo brasiliano. In un'atmosfera densa di grande partecipazione emotiva, non è passato inosservato il gesto fuori luogo di Infantino. E ovviamente non sono mancate le critiche verso il presidente della Fifa di stampa e social.