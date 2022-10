Le 30 piste ciclabili più belle del mondo secondo i social. FOTO

10/14 ©Getty

15. Parco Nazionale del Cilento, Salerno, Italia L’Italia è dentro la classifica perché questo percorso è immerso in una riserva d’eccezione: non ci sono solo le 254 specie di orchidee selvatiche e il massiccio carsico degli Alburni, i turisti possono scendere dalla bici e visitare i siti archeologici. I ciclisti non esperti troveranno in questo pezzo d’Italia un buon compromesso, grazie anche alle escursioni organizzate dall’associazione dilettantistica. Ma questo parco naturale è allo stesso tempo il teatro di competizioni come il Giro della Campania Off Road

DOVE ANDARE IN VAVANZA PER IL WEEK-END DI HALLOWEEN