1/11 @Streetview - TrialArt

È a pochi passi da Roma e adiacente alla via Francigena: l’area picnic Casa TrialArt si trova a Capranica ed è immersa nel verde, tra noccioleti e castagneti. Lontano dal caos cittadino, è perfetta per qualche ora in famiglia anche per gli amanti del barbecue

Ponti e giorni festivi 2022: ecco il calendario per organizzare ferie e vacanze