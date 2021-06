Picnic, migliori aree attrezzate nei dintorni di Napoli e in Campania

19/21 @Google Streetview

Oasi Alento – Circa 3000 ettari nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, a un passo dalle splendide spiagge dell’area. Un’area naturalistica ricca di servizi, consentendo di trascorrere una giornata in serenità sia in coppia che in gruppo. È possibile passeggiare a cavallo, in bici, giocare a calcio o volley e cimentarsi in visite guidate ed escursioni. A ciò si aggiunge l’area picnic, con ristorante e bar. Come se non bastasse, si può approfittare di una romantica gita in battello sul lago e decidere di pernottare.