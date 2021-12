Ponti e giorni festivi 2022: ecco quando organizzare ferie e vacanze

Nell'anno nuovo alcune festività cadranno di giovedì, altre ancora di lunedì: non mancherà modo di godere di weekend più lunghi del solito. E per la prima occasione utile non bisognerà aspettare molto

Può sembrare ancora presto per programmare le vacanze per l'anno prossimo, anche alla luce dell'attuale situazione epidemiologica legata alla pandemia di coronavirus. Tuttavia, il 2021 sta per finire ed è risaputo che muoversi in anticipo può essere un buon modo per risparmiare. Ecco dunque una lista di festività di cui 'approfittare' per organizzare un ponte.