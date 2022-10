Anche quest'anno il Ponte dei Santi è un'occasione per concedersi qualche giorno di vacanza, e magari per festeggiare Halloween lontano da casa. In tutta Italia per questa ricorrenza di origine statunitense, ormai adottata anche da noi, si organizzano eventi, feste e sagre “spaventose” che faranno divertire anche i più piccoli. Ecco allora una selezione di destinazioni, da nord a sud, perfette per il periodo