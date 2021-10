Cosa fare ad Halloween a Torino, 5 eventi per i bambini

C'è grande attesa per la Festa di Halloween. Sono molti gli eventi dedicati ai bambini e alle famiglie per il weekend

Sono molti gli eventi in programma dedicati ai bambini e alle famiglie per il weekend del 30 e 31 ottobre, in occasione della Festa di Halloween.

Halloween allo Zoom

Il Bioparco ti porta in Messico tutti i weekend dal 16 ottobre al 7 novembre e nelle 4 serate speciali (16-23-30-31 ottobre). Si vivrà la stessa atmosfera che si respira durante il Día de los muertos grazie agli allestimenti, alle maschere e all’animazione a tema. Tanti allestimenti tematici, dalla Zombie Zone al viale delle streghe, fino al nuovo allestimento dedicato al Dia de los muertos e al Messico. Per i più piccoli tanti eventi in programma: il Zucca painting dalle 12 alle 16, Dolcetto o scherzetto?, quattro postazioni dove ascoltare storie a tema Halloween e le cene tematiche con animazione.

Al Teatro Ragazzi con "Perbacco le Masche"

I guazzabugli di un’osteria popolata da personaggi caratteristici e carismatici dove si incontrano le vicende delle tradizioni locali tra vini, acrobazie della terza età, camerieri improbabili e ospiti inattesi. Proprio al culmine della serata l’ebbrezza del vino regala visioni sognanti e fantasmi equilibristi, unendo la tradizione vinicola del Monferrato Astigiano con i Racconti delle Masche (i Fantasmi nella tradizione popolare) tipici di quei luoghi. Tanto spazio all’allegria del vino, nel senso di festa di giocolieri pasticcioni e bottiglie volanti e nelle acrobazie aeree di moderni saltimbanchi. Ma avremo anche a che fare con anime vaganti che cercano l’amore perduto e si aggireranno tra il pubblico con virtuosismi poetici, intrattenendo gli ospiti con equilibri mozzafiato. Una serata speciale di magia e poesia in cui musica, teatro, circo e danza sorprendono il pubblico esaltando la ricchezza del patrimonio culturale del territorio piemontese. Un evento da non perdere alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani in corso Galileo Ferraris 266. L'appuntamento è per domenica 31 ottobre alle 16.30.

Kids Tour alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli

Consigliata la visita alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli collocata nella prima sede della fabbrica della Fiat, la pinacoteca accoglie 25 opere del periodo tra il Settecento e metà del Novecento, appartenute a Giovanni Agnelli e alla moglie Marella. Oltre ad ospitare esposizioni temporanee, offre e organizza i Kids Tour (audioguide per bambini) ed eventi e attività per le famiglie con figli dai 4 anni in su. Segnaliamo, in particolare, al nuovo Centro per la Creatività i “Workshop per bambini e ragazzi“.

Le attività per i bambini al Museo Egizio

Il Museo Egizio è tra i più importanti del mondo si presenta rinnovato nella struttura, con un nuovo percorso e con nuovi strumenti multimediali. In programma lezioni, conferenze e attività per bambini. È anche disponibile con le video guide Family tour, consegnate gratuitamente a tutti i visitatori un percorso speciale per i bambini e le loro famiglie della durata di 90 minuti. C'è poi Spazio ZeroSei Egizio ogni sabato e domenica propone attività in presenza: l’esperienza inizia con una prima conoscenza del mondo egizio, in Museo, accompagnati da un educatore e dopo aver scoperto alcuni reperti, si torna in Spazio ZeroSei Egizio per ascoltare un mito o una antica leggenda.

Festa di Halloween agli Orti generali

Domenica 31 ottobre agli Orti Generali, in Strada Castello di Mirafiori 35/18, si terrà un pomeriggio pieno di appuntamenti per famiglie e bambini. Diversi i laboratori in programma a partire dalle 15: intaglio della zucca e laboratorio di biscotti di Halloween, con una speciale ricetta elaborata in collaborazione con l’esperta Lucia Bioletti, dietista del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (AslTO3). In programma anche truccambimbi a tema, con gli studenti dell’Istituto ENGIM San Luca di Torino, e merenda insieme con i biscotti realizzati durante il laboratorio.