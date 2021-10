Cosa fare ad Halloween a Roma, 5 eventi 2021 per i bambini

C'è grande attesa a Roma per la Festa di Halloween. Diversi gli eventi dedicati ai bambini a partire dal 30 ottobre.

MagicLand

Un weekend di Halloween da non perdre. Il 30 e 31 ottobre MagicLand sarà aperto dalle 10 all'1. Ricco di spettacoli e di emozioni, pieno di sorprese, tanto divertimento e due Dj Set nel rispetto delle regole anti Covid. Biglietto giornaliero da € 19,90 e serale da € 9,90. Si comincia sabato 30 Ottobre con intrattenimenti per grandi e piccoli con una parata itinerante. Invece, domenica 31 si esibiranno tanti personaggi singolari, buffi, goffi, misteriosi e affascinanti.

Laboratorio nel Museo

Laboratorio gratuito a fruizione libera (senza obbligo di prenotazione) in programma sabato 30 e domenica 31 ottobre, lunedì 1 novembre, nei turni delle ore 10, 12, 15 e 17. Età: 3-11 anni. Il tutto al Museo dei Bambini in via Flaminia. Si tratta di una struttura che avrà allestimenti interattivi tutti da scoprire: al piano terra gli allestimenti permanenti come il supermercato, il camion dei pompieri, l’orto, la fontana, uno spazio dedicato al riuso, il gioco del vento, un gioco di squadra sull’Economia Circolare, l’area Piccoli Exploratori e tanto altro. Al primo piano la sezione dedicata a Pari, il percorso gioco composto da 11 allestimenti interattivi per riflettere e approfondire le Pari Opportunità ed Economiamo.

Bookshop

Lettura animata Storia di scarpe e di streghe, storia di maghi e di scatola. Attività gratuita nel bookshop del Museo in programma sabato 30 ottobre alle ore 16. Età: dai 5 anni. Insieme all’autrice Concetta Scuderi i bambini possono conoscere Streghetta e Maghetto: la prima colleziona scarpe e il secondo scatole a sorpresa.

Cinecittà World

A Cinecittà World si festeggia fino all’1 novembre. Il Parco del Cinema e della TV di Roma celebra questo mese con zucche, pannocchie, covoni di fieno, ragnatele e nove attrazioni a tema. I più coraggiosi, poi, potranno entrare nella Horror House. Il 30 e il 31 ottobre il parco propone due cene a tema, attrazioni fino alle 23, spettacoli e DJ set.

Halloween al Parco di Tor Fiscale

Il 31 Ottobre dalle 15 alle 18 GiocArteLAB apre le porte della casa della strega Zarucca. I bambini potranno incontrarla e giocare insieme a lei. L’evento si terrà anche in caso di pioggia. Adatto dai 3 ai 10 anni. Costo 10 euro a bambino in via dell’acquedotto Felice 120.