Halloween a Milano, i 5 eventi da non perdere tra sabato e domenica

Halloween è ormai alle porte e anche Milano si prepara a celebrare la ricorrenza con diversi eventi a tema pensati, in particolare, per i bambini e le loro famiglie. Dalla raccolta delle zucche a mano alla caccia al tesoro, passando per uno spettacolo a teatro, ecco alcuni appuntamenti da non perdere in città e nell’hinterland.

“La famiglia Transylvania” al teatro Manzoni

Sabato 30 ottobre, al teatro Manzoni, va in scena “La famiglia Transylvania”, uno spettacolo dedicato ai bambini dai 3 anni in su a cura della Compagnia Un Teatro da Favola. Una commedia esilarante, ispirata alle famose serie tv anni ’60 come “La Famiglia Addams”, e che vuole trasmettere ai più piccoli un importante messaggio contro ogni discriminazione.

Raccolta delle zucche a Gaggiano

Ultimo weekend, al campo di San Vito a Gaggiano, nell’hinterland milanese, per la raccolta delle zucche a mano. Un’iniziativa pensata per le famiglie, che potranno così trascorrere un pomeriggio alternativo e con tante attività: dalla raccolta in campo di zucche di diverse varietà al laboratorio di decorazione, oltre a tanti altri giochi in pieno stile campagna per i bambini.

Il programma del teatro Martinitt

Esposizioni di artigiani e artisti selezionati, musicisti e artisti di strada, giochi, laboratori e street food di qualità. È questo il programma in occasione del weekend di Halloween del teatro Martinitt di Milano. Sabato 30 appuntamento per grandi e piccoli, con una giornata all’insegna di arte, creatività, allegria e buon cibo. Non mancherà l’intrattenimento per i bimbi, per i quali sarà allestita un’ampia area giochi.

Caccia al tesoro al MUBA

Anche al Museo dei Bambini di Milano (MUBA) si festeggia Halloween. Domenica 31, a partire dalle 17:30, prenderà il via l’evento che culminerà con una caccia al tesoro serale. I partecipanti dovranno superare delle prove per passare alla tappa successiva e trovare il tesoro nascosto.

Animali nella notte al Planetario

Dopo il tramonto non tutti gli animali vanno a dormire e la notte si popola, invece, di vita. È il momento di chi si è adattato al buio. Domenica 31 ottobre, al planetario appuntamento alla scoperta degli animali notturni, ma anche di altre creature spaventose che vivono nell’oscurità, come vampiri e licantropi. Alla Libreria dei Ragazzi, invece, sabato 30 i più piccoli, in maschera, potranno cimentarsi in letture, giochi e sorprese da brivido in compagnia della scimmietta Giovedì.