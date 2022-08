Brasile, è morto "l'ultimo vero indigeno" dell'Amazzonia

Non si conosceva il suo nome ma gli studiosi lo avevavo soprannominato 'Uomo del Buco' per l'abitudine di scavare fosse usate soprattutto nella caccia. Secondo i primi rilievi, sarebbe deceduto per cause naturali. Con lui scompare l'unico superstite di un gruppo autoctono sterminato negli anni dalle azioni illegali di minatori, agricoltori e taglialegna

Lutto in Brasile per la morte dell'ultimo membro di un gruppo indigeno incontaminato stanziato nello Stato di Rondonia, al confine con la Bolivia. L'uomo, di cui non si conosceva il nome, è vissuto in totale isolamento negli ultimi 26 anni. Era stato soprannominato "l''Uomo del Buco' perché scavava fosse profonde, usate in parte per intrappolare gli animali e in parte come punti di accesso a spazi nascosti. Sarebbe deceduto per cause naturali ma la polizia ha detto che svolgerà comunque delle indagini