"Abramovich verso la cessione del Chelsea": Wyss pronto a comprarlo

Secondo i media inglesi, l'oligarca russo potrebbe vendere il club per almeno 3,3 miliardi di euro, dopo aver già rinunciato nei giorni scorsi alla sua gestione. E c'è già un acquirente: l'imprenditore svizzero fondatore della società di dispositivi medici Synthes Usa

Ci sarebbe già un acquirente per il Chelsea. La stampa britannica fa il nome del miliardario svizzero Hansjorg Wyss, che ha confermato l'interessamento ma solo all'interno di un consorzio con altri partner. Dovrà mettere sul piatto almeno 3,3 miliardi di euro, la cifra minima che Abramovich avrebbe stanziato per il rilevamento della proprietà.

"Abramovich vuole sbarazzarsi del Chelsea"

Wyss, fondatore della società di dispositivi medici Synthes Usa, ne ha già parlato con il quotidiano svizzero Blick. "Abramovich sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra, vuole anche sbarazzarsi rapidamente del Chelsea", ha detto l'imprenditore elvetico. "Martedì, io e altre tre persone abbiamo ricevuto un'offerta per l'acquisto del club. Ora devo aspettare quattro o cinque giorni", ha proseguito. "Abramovich al momento sta chiedendo troppo. Ad oggi, non conosciamo il prezzo di vendita esatto. Se dovessi acquisire il Chelsea, allora lo farei con un consorzio composto da 6-7 investitori", ha concluso.