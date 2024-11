Italia in Nations League, sorteggio per i quarti: possibili avversarie

Dopo la sconfitta per 3-1 contro la Francia a San Siro, l'Italia di Luciano Spalletti chiude il girone di Nations League al secondo posto, dietro i Blues. Ora, ai quarti di finale, gli azzurri dovranno affrontare un avversario più ostico. Le possibili “rivali” della Nazionale saranno quindi Portogallo, Germania o Spagna, campione d'Europa. Il sorteggio dei quarti di finale, in programma il 20 marzo (andata) e 25 marzo (ritorno) 2025, si terrà venerdì 22 novembre a Nyon alle 12. Le prime quattro classificate dei gironi saranno in un'urna, le altre quattro al secondo posto in un'altra. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il regolamento

Tra le partecipanti alla Lega A del torneo, le prime due classificate di ogni girone si qualificano alla fase successiva. Rispetto alle edizioni precedenti, il regolamento quest'anno prevede un turno in più, cioè i quarti di finale, che si disputeranno in gare di andata e ritorno per accedere alla fase finale. Si giocherà poi a giugno con semifinali, finale per il 3° posto e finalissima. Il sorteggio stabilirà gli accoppiamenti per le semifinali, oltre alla squadra di casa per le due finali (scelta dal Comitato Esecutivo Uefa).

Il calendario

Ecco tutte le date da ricordare:

Sorteggio quarti di finale: 22 novembre

Quarti di finale: 20 marzo (andata) e 25 marzo (ritorno) 2025

Semifinali: 4 e 5 giugno 2025

Finale 3° posto: 8 giugno 2025

Finale: 8 giugno 2025