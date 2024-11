Coppa Davis 2024, oggi la Germania sfida il Canada

Proseguono i quarti delle Finals di Coppa Davis, che ieri hanno visto l’eliminazione della Spagna e l’addio al tennis di Rafa Nadal. Giovedì gli Azzurri di Volandri scendono in campo contro l’Argentina. Tutti i match, fino alla finale di domenica, sono visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo l’eliminazione della Spagna da parte dei Paesi Bassi e l’ultima partita di Rafael Nadal, proseguono i quarti delle Finals di Coppa Davis. Oggi scendono in campo Germania e Canada, ma senza quelli che sarebbero potuti essere i principali protagonisti: Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Nel doppio i tedeschi schierano i neocampioni delle Atp Finals Krawietz e Puetz. Tutti i match, fino alla finale di domenica, sono visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Quando gioca l’Italia

Per vedere in campo gli Azzurri bisogna attendere domani, giovedì 21 novembre, quando l’Italia scenderà in campo - da campione uscente - contro l’Argentina. La squadra di Filippo Volandri è considerata la favorita per il bis, potendo schierare il numero 1 al mondo Jannik Sinner e altri singolaristi come Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Senza dimenticare Simone Bolelli e Andrea Vavassori, una delle coppie di doppio al momento più forti del mondo.