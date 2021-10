1/10 ©Getty

Il ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per la sfida di mercoledì 6 ottobre contro la Spagna. In porta sono stati confermati Donnarumma, Meret e Sirigu. In difesa Acerbi, A. Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson e Calabria. Per il centrocampo la scelta è caduta su Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Verratti e Dimarco, mentre gli attaccanti saranno Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Insigne, Kean, Raspadori

L'ultima disavventura di mister Mancini