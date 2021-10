Nations League, Italia–Spagna: probabili formazioni della semifinale

Cresce l'attesa per la prima semifinale di Nations League che si giocherà questa sera, alle 20.45, a San Siro, e che vedrà sfidarsi Italia e Spagna. L'obiettivo è la finale di domenica 10 ottobre (ancora al Meazza) contro la vincente tra Belgio e Francia. Per gli Azzurri ipotesi Insigne con le ali Chiesa (avanti su Berardi) e Pellegrini, ma restano in corsa Kean e Raspadori. Per le Furie Rosse, senza Morata e Moreno, Luis Enrique deve scegliere tra Oyarzabal e Torres al centro dell'attacco (LE DICHIARAZIONI DI MANCINI - I CONVOCATI).