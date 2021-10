Italia-Spagna, il ct Mancini: "Vogliamo giocarci la finale in casa"

In estate aveva gioito l'Italia, domani la Spagna può cancellare quella delusione. Almeno in parte. Mercoledì sera alle 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, le due nazionali si affronteranno per guadagnarsi la possibilità di affrontare in finale una tra Francia e Belgio.

Defezioni e alternative

leggi anche

Italia imbattuta da 37 partite, il record della Nazionale di Mancini

Sulla possibilità di giocare senza un attaccante vero, il Mancio ha dichiarato: "Abbiamo un po’ di problemi, ci mancano i due centravanti dell’Europeo che per problemi fisici sono a casa. Però abbiamo Kean, Raspadori, e poi tanti giocatori offensivi. Vedremo quale sarà la soluzione migliore". Anche a centrocampo e in difesa ci saranno alcuni assenti rispetto ad Euro 2020, come gli infortunati Pessina e Toloi, ma la formazione non verrà stravolta. Proprio come quella della Spagna, dove i cambiamenti saranno Marcos Alonso in difesa, Rodri in mediana e Sarabia in attacco.