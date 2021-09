6/15 ©Ansa

LE PARTITE DEL 2021/PRIMA PARTE - Il 2021 azzurro si apre con la vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord (nella foto l'esultanza degli azzurri in quella gara), a Parma, nella prima partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Vanno a segno Berardi e Immobile. Poi, sempre nella corsa al torneo iridato in Qatar, arrivano altri due successi: Bulgaria-Italia 0-2 e Lituania-Italia 0-2. Prima degli Europei gli azzurri mettono in fila altre due vittorie in amichevole: Italia-San Marino 7-0 e Italia- Rep. Ceca 4-0