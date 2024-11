Coppa Davis, quando si gioca la semifinale Italia-Australia: date e ora

Dopo la vittoria ai quarti contro l'Argentina, gli azzurri guidati da Sinner sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia tennistica. L'obiettivo è tornare sul tetto del mondo ascolta articolo

L'Italia torna in campo per inseguire il sogno di vincere la Coppa Davis 2024. Sabato 23 novembre, dalle ore 13.00, la squadra azzurra affronterà l'Australia nella semifinale delle Finals, in scena alla Martin Carpena Arena di Malaga. Un appuntamento cruciale per i ragazzi di Filippo Volandri, pronti a sfidare una formazione di grande tradizione tennistica.

Quando e dove vedere Italia-Australia La sfida sarà trasmessa in diretta dai canali Sky Sport, Sky Go e Now. I match si svolgeranno nella splendida cornice della Martin Carpena Arena, capace di ospitare oltre 11.000 tifosi. L'Italia schiera un team stellare, guidato da Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, affiancato da Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e dai doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L'Australia, invece, punta sul talento di Alex de Minaur, sostenuto da Thanasi Kokkinakis, Alexei Popyrin e la coppia esperta di doppio formata da Jordan Thompson e Matthew Ebden.

I precedenti: una lunga storia di sfide Sarà il 14° incontro tra Italia e Australia, con gli oceanici in vantaggio per 8-5. Tuttavia, l'ultimo scontro diretto, nella finale del 2023, ha visto trionfare gli Azzurri grazie alle prestazioni memorabili di Matteo Arnaldi e Jannik Sinner. Il primo confronto risale addirittura al 1928, a testimonianza di una rivalità storica. Dopo aver superato brillantemente il primo turno, la nazionale italiana è determinata a conquistare un posto in finale. Per farlo, dovrà avere la meglio su un avversario ostico e blasonato come l'Australia, in un match che promette spettacolo e adrenalina.