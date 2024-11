Coppa Davis, oggi semifinale Olanda-Germania. Domani Italia-Australia

Le Finals entrano nel vivo e oggi a Malaga, dalle 17, è in programma la prima semifinale tra la squadra di Paul Haarhuis, che ha battuto la Spagna, e quella di Michael Kohlmann, che ha eliminato il Canada. Sabato 23 novembre, dalle 13, a giocarsi l’altro posto in finale sono gli azzurri guidati da Jannik Sinner e l’Australia, per il remake della finale dello scorso anno. Tutte le partite sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW