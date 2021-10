Serie A, Atalanta-Milan 0-1. DIRETTA

Gasperini sceglie Malinovskyi al fianco di Zapata, con Pessina alle spalle. Pioli non rinuncia a Kessié e lo schiera al fianco di Tonali. In difesa torna Kjaer, la prima punta è Rebic

La 7^ giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Atalanta e Milan. Gasperini sceglie Malinovskyi al fianco di Zapata, con Pessina alle spalle. Toloi non va neanche in panchina: gioca Djimsiti nel terzetto difensivo. Pioli non rinuncia a Kessié e lo schiera al fianco di Tonali. In difesa torna Kjaer, la prima punta è Rebic (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).