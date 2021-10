Bologna-Lazio 3-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Al Dall'Ara successo della squadra di Mihajlovic, che sale a quota 11 in classifica e aggancia quella di Sarri. Biancocelesti spenti senza Immobile. A sbloccare il risultato Barrow al 14', poi raddoppio di Theate tre minuti dopo e tris di Hickey nella ripresa. Lazio in dieci dal 77’ per la doppia ammonizione ad Acerbi Condividi:

La domenica della settima giornata di Serie A si è aperta con la sfida tra Bologna e Lazio. I padroni di casa hanno vinto 3-0 grazie ai gol di Barrow al 14', Theate tre minuti dopo e Hickey nella ripresa. Biancocelesti spenti, in difficoltà per l’assenza di Immobile. La squadra di Mihajlovic sale a quota 11 punti in classifica e aggancia quella di Sarri (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Al Dall'Ara il Bologna parte subito forte e sblocca il risultato dopo 14 minuti con un gran destro a giro di Barrow. Passano tre minuti e i rossoblu raddoppiano grazie a Theate, che insacca di testa su un calcio d'angolo. Si va negli spogliatoi sul 2-0, con la Lazio mai pericolosa. Nella ripresa arriva il tris del Bologna: lo segna Hickey, con Reina non esente da responsabilità. I biancocelesti provano a reagire, soprattutto con Muriqi, schierato al posto dell'infortunato Immobile. Al 77' la squadra di Sarri rimane in dieci: l'arbitro ammonisce Acerbi per un fallo, ma il difensore esagera nelle proteste e viene espulso. Salterà la partita con l'Inter dopo la pausa per le nazionali. Finisce 3-0 per il Bologna.