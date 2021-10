Serie A, in corso Sassuolo-Inter: 1-0. Il risultato in diretta

Il sabato della settima giornata di campionato si chiude con la sfida al Mapei Stadium tra gli uomini di Dionisi e quelli di Inzaghi. Per i nerazzurri, Dzeko in panchina e Correa in campo accanto a Lautaro. I padroni di casa puntano su Defrel unica punta. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 202, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Nel pomeriggio, vittoria della Juventus nel derby col Torino e successo della Salernitana sul Genoa

Sassuolo-Inter, ora in corso, chiude il sabato della settima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium Dionisi punta su Defrel unica punta, mentre Inzaghi tiene Dzeko in panchina e manda Correa in campo accanto a Lautaro. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 202, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Nel pomeriggio, vittoria della Juventus nel derby col Torino e successo della Salernitana sul Genoa. Ieri pareggio tra Cagliari e Venezia (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).