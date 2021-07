Euro 2020, Donnarumma: "Non avevo capito che avevamo vinto". VIDEO

Gianluigi Donnarumma conferma quello che molti hanno pensato durante la finale Italia-Inghilterra: dopo aver parato il rigore su Saka, decisivo per la vittoria azzurra, non si era accorto del risultato finale. "Non ho esultato perché non avevo capito che avevamo vinto - ha confessato a Sky Sport il portiere - ero a terra al rigore di Jorginho, ero giù, pensavo che fosse finita. Adesso, con il Var, controllano i piedi perché non puoi essere davanti, guardavo l'arbitro per capire se era tutto ok. Ho visto i miei compagni e lì non ho capito più niente. E' stato un Europeo straordinario, con i compagni abbiamo un rapporto incredibile, siamo una famiglia fantastica", ha concluso. (ITALIA-INGHILTERRA: IL FOTORACCONTO - FOTO SIMBOLO)