Stadi, il 61% dei tifosi li vuole di proprietà: l'indagine di YouGov

Il 68% degli italiani, registra sempre YouGov, crede anche che avere uno stadio consentirebbe ai club di arricchire l’esperienza degli eventi sportivi. In particolare, si pensa che potrebbero essere migliorati sicurezza (56%), modernità (58%) e comodità delle strutture (50%), ma anche maggiore accessibilità (48%) e attrattività dello stadio (44%) non solo sportivi per gli eventi spostivi, ma un luogo da vivere anche al di fuori delle partite di calcio.

Per il 71% dei tifosi migliorerebbe anche le riqualificazioni città

Vantaggi per i club ma non solo, perché per il 71% dei tifosi a giovarne sarebbe anche la città stessa a livello sociale, economico e turistico, grazie anche alla riqualificazione del quartiere circostante lo stadio. In generale, secondo quanto emerge dall'indagine condotta da YouGov, la popolazione italiana reputa gli attuali stadi meno moderni, inclusivi e attrattivi rispetto alla media europea. Tanto che nessun elemento del sondaggio vede un confronto positivo a favore dell'Italia.