Nations League, stasera l'Italia avrà la maglia più leggera di sempre

Si chiama Ultraweave e verrà utilizzata anche dalla Nazionale femminile. La vedremo per la prima volta oggi allo stadio San Siro di Milano

Per le grandi occasioni serve l'abito di gala. Stasera l'Italia allenata da Roberto Mancini scenderà in campo contro la Spagna per la semifinale di Nations League, e lo farà con una nuova maglia. Una casacca che verrà utilizzata solo in questa competizione, dopodiché verrà indossata dalla Nazionale femminile nelle gare previste ad ottobre.

Caratteristiche approfondimento Calcio, la maglia azzurra compie 110 anni: la storia della casacca Mai l'Italia aveva indossato una maglia tanto leggera. Si chiama Ultraweave e la Puma, sponsor tecnico degli azzurri, ha sviluppato la sua tecnologia per l’abbigliamento ad alte prestazioni più agile di sempre. Pensata per fornire ai giocatori una divisa più veloce, si tratta di un tessuto estremamente leggero, ingegnerizzato per migliorare la performance del calciatore. Il telaio di base pesa solo 72 grammi, un alleggerimento dovuto all'utilizzo del tessuto in woven caratterizzato da un'elasticità meccanica a 4 direzioni che rende giocatori e squadre più rapidi e dinamici.

