Tutto cominciò il 6 gennaio 1911 a Milano, quando la nazionale scese in campo vestendo per la prima volta il colore che l'avrebbe poi resa celebre nel mondo. Si giocava contro l'Ungheria e l'Italia, che aveva già esordito in bianco, per non confondersi con i rivali optò per l'azzuro caro a Casa Savoia. LA FOTOGALLERY