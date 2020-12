Le vittorie sportive più belle del 2020

4/15 ©Fotogramma

In campo maschile è stato un anno da ricordare per l'eterno Nadal, con la sua 13esima vittoria al Roland Garros ha infatti eguagliato Federer per numero di slam conquistati (20). Negli Atp Finals di Londra, però, lo spagnolo non è riuscito a battere il più giovane Daniil Medvedev. Sia contro Rafa sia contro Thiem, il tennista russo è infatti riuscito a recuperare la situazione di svantaggio per assicurarsi il titolo di "Maestro" del 2020