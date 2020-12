1/16 ©Ansa

In un anno in cui è stato deciso di non assegnare il Pallone d’oro, ci sono i riconoscimenti della Fifa a premiare i calciatori e le calciatrici che si sono distinti nel 2020. Da Zurigo, in una cerimonia in streaming, sono stati assegnati i The Best Fifa Football Awards

Calcio, France Football sceglie gli 11 più forti di sempre: ecco il suo "Dream Team"