Quest’anno la rivista francese ha deciso di non assegnare il Pallone d’oro, ma ha coinvolto 140 giornalisti da tutto il mondo nella scelta della squadra migliore di tutti i tempi. Ecco la formazione: Yashin; Cafu, Beckenbauer, Maldini; Matthaus, Xavi, Maradona, Pelè; Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Allenatore Alex Ferguson. Non mancano le polemiche per gli assenti