Sedicesimo di grande fascino quello tra la Real Sociedad affrontata dal Napoli nei gironi e il Manchester United di Paul Pogba retrocesso dalla Champions League. Gli spagnoli hanno già dimostrato di essere una squadra attrezzata per poter andare fino in fondo in questa competizione. Mentre i Diavoli Rossi, nella scorsa edizione, si erano fermati in semifinale contro i futuri campioni del Siviglia