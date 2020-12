Europa League, Napoli-Real Sociedad 1-0 e Cska Sofia-Roma 2-1. DIRETTA

Ultima giornata della fase a gironi. Agli uomini di Gattuso basta un pari per centrare la qualificazione ai sedicesimi di finale: in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La squadra di Fonseca è già certa del primo posto: la partita è in onda su Sky Sport 253. Dalle 21 in campo Sparta Praga-Milan su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con i rossoneri che puntano al sorpasso sul Lille

Sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League, con tre italiane in campo. Alle 18.55 tocca a Napoli-Real Sociedad e Cska Sofia-Roma. Dalle 21 si gioca Sparta Praga-Milan. Gli uomini di Gattuso sono in testa al girone F con 10 punti: basta un pari per centrare la qualificazione ai sedicesimi di finale. La squadra di Fonseca è invece già certa del primo posto nel gruppo A. Già qualificati anche i rossoneri, che puntano al sorpasso sul Lille (impegnato contro il Celtic) per primeggiare nel girone H. Napoli-Real Sociedad è in diretta dalle 18.55 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Alla stessa ora Cska Sofia-Roma su Sky Sport 253. Dalle 21 Sparta Praga-Milan su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.