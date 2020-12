Champions, Inter-Shakhtar Donetsk: formazioni ufficiali e dove vederla

I nerazzurri, costretti a vincere, devono sperare in un risultato positivo da Madrid per conquistare gli ottavi di finale. Barella recupera e gioca a centrocampo, ancora panchina per Eriksen. In attacco Conte sceglie la coppia Lautaro-Lukaku. Match in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K HDR con Sky Q satellite