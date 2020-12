Champions League, Barcellona-Juventus 0-2. LA DIRETTA

Bianconeri al Camp Nou per il big match decisivo per il primato del girone G. Entrambe le squadre sono già aritmeticamente qualificate agli ottavi di finale, c'è da stabilire soltanto chi chiuderà in testa. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Al Camp Nou va in scena il big match tra Barcellona e Juventus decsivo per il primato del gruppo G di Champions League. Entrambe le squadre sono già aritmeticamente qualificate agli ottavi di finale, c'è da stabilire soltanto chi chiuderà in testa. Per il primo posto nel girone i bianconeri devono vincere, segnando tre o più gol, oppure con qualsiasi risultato con due gol di scarto diverso dal 2-0 (GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE). Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Disponibile su Sky Go, anche in HD.