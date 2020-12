1/18 ©Fotogramma

Ai mondiali di Biathlon di Anterselva (BZ) Dorothea Wierer ha dominato la scena connquistando 2 ori (inseguimento, individuale) e due argenti (staffetta mista con Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik Windisch, partenza in linea). Ma non solo, la sua stagione 2019-2020 si è chiusa con la vittoria della Coppa del Mondo generale e quella della partenza in linea, esattamente come l'anno prima

