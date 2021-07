A Wembley, alle ore 21, il calcio d’inizio dell’atto conclusivo del torneo, che deciderà la Nazionale campione d’Europa. Mancini orientato a confermare la squadra che ha battuto la Spagna in semifinale: davanti Chiesa con Immobile e Insigne. Southgate proverà a recuperare in extremis l’acciaccato Foden almeno per la panchina: in attacco insieme a Kane ci saranno Sterling e Mount. Ballottaggio Saka-Sancho