Tutti i giocatori della Nazionale di Mancini hanno compagne, fidanzate, mogli che li stanno seguendo assiduamente da casa o in giro per l'Europa: ecco chi sono le 26 (più una) dolci metà dell'Italia 2021...In attesa della finale Italia-Inghilterra (in diretta domenica 11 luglio su Sky Sport Uno alle 21)