"La Meglio Gioventù" (Marco Tullio Giordana, 2003) racconta quasi quarant'anni di storia italiana, e naturalmente la Nazionale non poteva starne fuori. Una delle scene più emozionanti è ambientata al Museo di Scienze Naturali di Torino, con Luigi Lo Cascio e Sonia Bergamasco che scelgono la sera della finale dei Mondiali 1982 per rivedersi per amore della loro bambina Sara. Ma non tutto andrà come previsto.

