Nino Manfredi, 20 anni fa moriva uno degli attori simbolo del cinema

10/22 WebPhoto

Sempre negli anni '50 lo scopre anche la televisione con Canzonissima di Antonello Falqui, in cui trascinò per una sera anche l'amico ed ex compagno in Accademia Marcello Mastroianni. Manfredi è però un artista a tutto tondo e non si fa mancare neppure il doppiaggio, anche se è la popolarità televisiva a imporlo nel cast di un sequel celebre come Audace colpo dei soli ignoti (nella foto), di Nanni Loy nel 1959