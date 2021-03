Nino Manfredi, all'asta il suo Rolex

C’è anche il Rolex appartenuto a Nino Manfredi tra gli orologi protagonisti dell'asta organizzata da Bolaffi il prossimo 13 aprile a Milano. La casa torinese, infatti mette all'incanto 210 orologi da polso e da tasca dei marchi più celebri, provenienti da selezionate commissioni private. Nella selezione figura il Rolex Oyster Perpetual appartenuto al grande attore, dotato di un quadrante nero con scritte dorate e inconfondibili indici "3-6-9". L'orologio fu acquistato dall'attore per festeggiare la nascita del secondogenito Luca nel 1958. Il ricavato della vendita del prezioso orologio sarà impiegato per una serie di iniziative in ricordo del padre nell'anno del centenario della nascita.

"Uno, nessuno, cento Nino" racconta Manfredi a 100 anni dalla nascita

"Era il 27 dicembre del 1958 quando mio padre decise di farsi un regalo mentre si trovava fuori Roma a girare un film - ricorda il figlio Luca Manfredi - quel giorno mia madre Erminia, che aspettava di partorirmi, era scivolata dalle scale di un bel palazzo che erano state tirate a lucido da un portiere zelante e la botta, che per fortuna non ebbe altre conseguenze, le scatenò le doglie. La portarono in ospedale appena in tempo, perché' dopo pochi minuti nacqui io. La notizia raggiunse mio padre, che decise di entrare in una orologeria e comprare questo semplice ma elegante Rolex per festeggiare il mio arrivo e lo scampato pericolo". Un orologio che Manfredi indossava anche sul set, come testimonia il film Per Grazia Ricevuta che gli valse

il premio come miglior opera prima al festival di Cannes del 1971.