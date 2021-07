Finale Euro 2020, Roberto Mancini come Braveheart su giornale scozzese

La Scozia tifa Italia alla finale degli Europei. Il ct della Nazionale, raffigurato con il look di Mel Gibson e il volto pitturato di azzurro, compare sulla copertina del giornale "The National". Ad accompagnare l’immagine il titolo: "Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza"

Un Roberto Mancini in versione "Braveheart", con il look di Mel Gibson nel celebre film sull’eroe scozzese, e il volto pitturato di azzurro, compare sulla copertina del giornale indipendentista scozzese The National. Ad accompagnare l’immagine il titolo "Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza". Una ironica e chiara presa di posizione a favore della nostra Nazionale, in vista della finale di domani a Wembley, quando l’Italia sfiderà l’Inghilterra.