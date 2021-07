12/12 ©IPA/Fotogramma

Nessun maxischermo pubblico neppure in Sardegna, con il no dei sindaci di Sassari e Cagliari; vietati a Bari, con vigilanza rafforzata; stesso divieto anche nelle piazze in provincia di Chieti. Tra i tanti no al maxischermo in piazza, anche quello di Venezia e di Treviso